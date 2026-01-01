Началникът на Генералния щаб на Франция генерал Фабиен Мандон заяви че възможността за война с Русия през следващите години остава неговото „основно притеснение“, като защити усилията за увеличаване на разходите за отбрана.

Той направи изказването си пред парламента при представянето на законопроект за повишаване на военния бюджет за периода 2024–2030 г.

„Продължаващата руска заплаха на нашия континент, с възможност за открита война, остава основното ми притеснение по отношение на военната готовност“, заяви Мандон пред комисията по отбрана в долната камара.

Според проекта, представен от правителството, към вече планираните 413 милиарда евро за периода ще бъдат добавени още 36 милиарда евро за отбрана.

Русия и Украйна са във война от 2022 г., когато Москва започна пълномащабна инвазия. Европейските държави, включително Франция, подкрепят Киев с доставки на оръжие, като подчертават, че не участват пряко в конфликта.

Мандон посочи, позовавайки се на разузнавателни оценки, че до 2030 г. Русия ще разполага с по-голяма армия и повече въоръжение.

Очаква се руските въоръжени сили да достигнат 1,9 милиона души до 2030 г. спрямо 1,3 милиона миналата година. Броят на тежките танкове може да нарасне до 7000 от около 4000 през 2025 г., а военноморските бойни кораби да достигнат между 230 и 240.

„Това се базира на разузнавателни данни. Този закон за военното планиране е от ключово значение за защитата на нашите граждани“, подчерта генералът, цитиран от АФП.

„Живеем в опасен период. Не трябва да създаваме паника, а да повишим осведомеността, защото имаме нужда от тези инвестиции в отбрана“, добави той.

Мандон изтъкна също, че „неограниченото използване на сила“ и терористичните заплахи в Близкия изток, Азия и Африка налагат засилване на отбранителните способности, като отбеляза и колебанията в ангажимента на САЩ към сигурността на Европа.

„Вече не можем да имаме същото ниво на доверие в ангажимента на американците към нашата сигурност“, допълни той, като уточни, че диалогът с американските военни остава на „високо ниво“.