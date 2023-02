в източния украински гради най-малко двама души са загинали, товацитиран от Ройтерс.Спасители, служители на реда и на комуналните служби работят на място иот разрушената сграда., каза Кириленко.

Миналия месец най-малко 44 души загинаха, когато руска ракета удари жилищна сграда в източния украински град Днепър, припомня Ройтерс.в нашата страна – страна със същинското зло по границите си“, написа президентът на Украйнав „Телеграм“.В отделен туитГубернаторът уточни, чe сградата е в центъра на града, както и че има и седем ранени.

Residential building in #Kramatorsk tonight. This isn’t so far away from all of us really. This could be you, or me, or any of our loved ones. This is happening when you’re sitting down to dinner on the same exact planet. We see the same stars. Stand with #Ukraine & make it stop. pic.twitter.com/UZ7Y2JNfix