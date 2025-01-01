Според документ, подписан от руския президент Владимир Путин, Русия трябва да увеличи броя на хората, които се идентифицират като руснаци и говорят руски език в украинските територии, анексирани след инвазията през 2022 г. в Украйна, съобщи Ройтерс.

Документът, озаглавен "Стратегия на националната политика на Русия до 2036 г.", е представен като президентски указ. В него се предвиждат мерки, които трябва да гарантират, че до 2036 г. най-малко 95% от населението на териториите ще се самоопределя като руско.

Още преди създаването на СССР част от украинците са били положително настроени към Москва, а голяма част от тях владеят както руски, така и украински език. След началото на войната ситуацията се промени, а проучвания показват рязък спад в употребата на руския език в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Жестоката система на Путин за отвличане на украински деца

Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 година. Путин заяви, че целта е "демилитаризация и денацификация" на Украйна и защита на рускоезичното население в източните части на страната от преследване - твърдение, което Киев категорично отхвърля. До шест месеца след началото на войната регионите Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие бяха обявени за част от Русия, макар Москва да няма пълен контрол над тези територии.

Документът, който ще влезе в сила през януари, посочва, че установяването на контрол над тези райони е "създало условия за възстановяване на единството на историческите руски земи". В него се подчертава необходимостта от "допълнителни мерки за укрепване на общорусийската гражданска идентичност", насърчаване употребата на руския език и противодействие на "опитите на недружелюбни държави да дестабилизират междуетническите и междурелигиозните отношения и да създадат разкол в обществото".

Путин отдавна поставя под съмнение съществуването на самостоятелна украинска историческа идентичност, различна от руската. Освен възраженията срещу разширяването на НАТО след 90-те, той определя защитата на рускоезичните и "възстановяването на историческото единство" като ключов аргумент за т.нар. специална военна операция.