Приветстваме и подкрепяме усилията на Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна.
Това написа премиерът Росен Желязков в социалната мрежа "Екс".
We commend and support the #POTUS Donald Trump efforts to achieve just, lasting and sustainable peace in Ukraine.— Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) November 22, 2025
Припомняме, че преди дни президентът на Украйна Володимир Зеленски получи официално проект на плана на САЩ, който според американската страна може да помогне за намирането на дипломатическо решение на войната с Русия.
Путин: Мирният план на САЩ може да стане основа за мир в Украйна
Войната, предизвикана от руската инвазия в Украйна на 24 февруари 2025 г., продължава вече повече от три години и половина.