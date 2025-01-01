Проливни дъждове се изляха в страната през последното денонощие и доведоха до десетки сигнали за наводнения в Югозападна България.

Сандански

Около десет сигнала за наводнения са обработени в община Сандански, съобщи за БТА кметът Атанас Стоянов. Екипи на община Сандански и на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" са се отзовали незабавно на повикванията.

Използвани са багери и друга необходима техника. По думите на кмета в момента ситуацията в общината се нормализира. По-сериозно е било положението в Мелнишкия регион, както и в селата Славе и Ново Делчево. Екипи на пожарната са на терен, за да почистят главната улица и централните артерии в града от наноси и кал.

Петрич

Ситуацията в община Петрич се нормализира след падналия проливен дъжд, съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Петрич. Той добави, че през последните 24 часа е имало десет излизания на дежурните екипи, които са се отзовали предимно на сигнали за отводняване на мазета в промишлени и жилищни сгради. На места е имало и наводнени улици.

Повече сигнали са регистрирани във времето от 20:00 до 22:00 часа. Около полунощ обстановката е била нормализирана, поясни главният инспектор. В селата от община Петрич е имало сигнали основно за преливане на вода над асфалта. Служители на общинска администрация извършват обход на критичните точки.

Вчера вечерта от Общината съобщиха, че по данни от метеорологична станция, базирана в град Петрич, за последното денонощие са паднали 50 литра на квадратен метър дъжд. Освен дъжд, в града имаше градушка, както и сериозна гръмотевична активност.

Село Рупите

Повече от десет мазета и дворове на къщи са наводнени в петричкото село Рупите, съобщи за БТА кметът Димитър Господинов. Вчера през деня и през цялата нощ в община Петрич паднаха значително количество валежи.

По думите на кмета на селото най-много щети са нанесени в домове на улиците "Христо Ботев", "Пирин", "Петра", "Беласица", "Георги Бенковски". На места семейства са се опитвали да оформят диги, за да не стигне водата до къщата им, но не са успели да избегнат наводнение. По-сериозни са щетите в пет от къщите, другите са засегнати по-малко, уточни Димитър Господинов.

Според него една от причините за нанесените щети е, че шахтите за отводняване в населеното място са малко. "Водата се събира само в долния край на селото, което прави невъзможно поемането на такова количество дъжд. С природата не можем да се борим", коментира кметът на Рупите. Засегнатите от проливния дъжд къщи са отводняват.

Разлог

Река Язо излезе от коритото си снощи и наводни централни улици в Разлог, съобщиха от пресцентъра на Община Разлог късно вечерта в петък. Тежка техника беше мобилизирана и се извършваха дейности по отклоняване на водата и овладяване на преливането, с цел реката да бъде контролирана преди вливането си в градското корито.

Реката вече е в коритото си и няма опасност за населението, предаде БГНЕС.

Благоевград

В петък сутрин пороен дъжд се изля и над Благоевград. Заради обилните валежи от Агенция „Пътна инфраструктура“ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка на път I-1 в района на Благоевград поради силен дъжд и наводнена настилка.

Дъждът не попречи на благоевградчани и гости на града да се включат в официалното откриване на коледното градче и запалването на светлините на празничната коледна украса. Въпреки дъждовното време, с чадъри или под разпънатите шатри, хора от всички възрасти дойдоха, за да поставят заедно начало на празничната програма в Благоевград.