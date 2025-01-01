Гаранцията, че със събраните пари от разширяването на синята и зелената зона и вдигането на таксите за паркиране ще се изгради инфраструктура, е създаването на програма, чрез която да се харчат средствата. Всяка година средствата, които влизат от локалното паркиране и от глобите, ще влизат директно в Столичната община и 50% от тях ще бъдат за района, от който са дошли. Другите 50% са за общината и всички ще се харчат за проекти, обясни пред журналисти председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров.

Той присъства на протеста при моста "Чавдар" откъм бул. "Владимир Вазов", на който събралите се настояват да бъдат оттеглени промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община, с които се разширяват зоните за паркиране в София и се увеличават цените и абонаментите за тях. В района има засилено полицейско присъствие.

Нов протест заради по-скъпото паркиране: Блокираха моста „Чавдар“ в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

На въпрос как ще се гарантира, че парите ще бъдат използвани конкретно за инфраструктура, а не за нещо друго, Петров отговори, че районната община ще прави предложения пред Столичната и те ще бъдат одобрявани. Парите ще отиват по обект, а не за издръжка за района, и районите кметове няма да разполагат свободно с тях, добави той.

Специално за район „Подуяне“ бях против да се включва, смятам, че това е краен район, има прекалено много "кални точки", за да започнат хората да плащат, за да спират в тях. Поемаме ангажимент, че ще работим активно максимално бързо "калните точки" да станат нормални за паркиране. Абсолютно недопустимо е хората да плащат, за да спират в калта, заяви Петров.

Според него реформата е изключително нужна, и то не само увеличаването на цените и размерите на зоните, а реформата, която предоставя възможността голяма част от парите контролирано да отиват за подобряване на кварталите. По неговите думи е ясно, че цените не са актуални. Той увери, че разбира хората. Трябва да е ясно, че няма нищо общо с влизането ни в еврозоната, допълни той.

На въпрос от журналисти какво ще се случи с останалите жилищни квартали, в които се разширяват зоните, като например “Изток“, “Изгрев“ и “Студентски град“ той отговори, че първите два са в пъти по-добро състояние, отколкото са “Хаджи Димитър“ и “Подуяне“. “Изток“ и “Изгрев“ бяха доста сериозен буфер, обграден от различни зони, и натискът за паркиране беше доста голям, обясни Петров.

“Студентски град“ е друг квартал, който е пренаселен от различни автомобили от различни градове. Там също има сериозен проблем и не мисля, че е грешка. По-скоро е грешка, че “Мусагеница“ и “Дървеница“ не са зони, защото те ще се превърнат в буфери, но след време може и там да се направят, смята Петров.