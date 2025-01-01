Тропически циклон от 3-та категория премина през Северната територия на Австралия в събота, оставяйки хиляди жители да се подслонят от разрушителните ветрове с около 140 километра в час.

Силният тропически циклон „Фина“ се извиси над бреговете на Северната територия в продължение на няколко дни, преди бързо да се засили до буря от категория 3 в събота сутринта. Властите предупредиха, че се очаква условията да се влошат бързо и да засегнат оживения град Дарвин в събота вечер. Кадри в социалните медии показват празни рафтове на супермаркети, след като хората се запасяваха с провизии за следващите дни, а летище Дарвин отмени всички полети в събота.

Някои райони на Дарвин може да получат 200 милиметра дъжд, което би увеличило риска от внезапни наводнения. Сред тези, които не са твърде притеснени от циклона, са крокодилите в аквариума в Дарвин Crocosaurus Cove. Шарлот Лейшън, мениджър „Зоопарк и операции“, каза, че люспестите зверове са много добре запознати с този тип метеорологични явления. „Нашите крокодили живеят в тропиците, те са еволюирали няколкостотин милиона години, за да оцелеят при подобни условия“, каза тя пред националната телевизия ABC.

Очаква се циклонът да се засили до категория 4, докато се движи от брега през следващите дни. Изследователите многократно са предупреждавали, че изменението на климата увеличава риска от природни бедствия като горски пожари, наводнения и циклони.