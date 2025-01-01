„България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор, а отличните ни взаимоотношения биха могли да дадат силен тласък в секторите на търговията, иновациите, образованието, селското стопанство и в туризма“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с водещи еврейски организации, която се проведе в Ню Йорк.

Историческата памет е тази, която най-първа свързва България и еврейския народ. Тази година бяха отбелязани 82 години от спасяването на българските евреи. Паметното събитие от близкото минало, което обедини българи от всички обществени прослойки и до днес не е забравено, и ежегодно българският народ си спомня времето, когато извиси своя глас, за да защити правото на сънародниците си от еврейски произход да живеят.

„България последователно призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички зaложници. Кризата със заложниците засяга пряко и нашата страна. Сред лицата, които все още са задържани от Хамас, е един български гражданин“, посочи министър-председателят. Той подчерта, че е наложително да се гарантира защитата на всички цивилни, в т.ч. хуманитарните работници, по всяко време, както и на гражданската инфраструктура, като медицински заведения, училища и помещения на ООН.

Премиерът коментира още, че борбата с антисемитизма е един от водещите приоритети на външната политика на България в областта на правата на човека. В момента държавата изпълнява първия си Национален план за действие за борба с антисемитизма, приет от Министерския съвет.

„Срещата ни е израз на дългогодишното приятелство и взаимно уважение между България и еврейската общност. Вярваме, че диалогът, паметта и сътрудничеството са в основата на силните ни връзки и на усилията ни за по-добро и справедливо бъдеще за всички. Оценяваме последователната позиция на България в борбата с антисемитизма и в подкрепа на междукултурното разбирателство. За нас е важно да продължим съвместната работа в области като образованието, опазването на историческата памет и насърчаването на толерантността в обществото”, каза от своя страна Марк Левин, изпълнителен заместник-председател и главен изпълнителен директор на Националната коалиция в подкрепа на евразийското еврейство – NCSEJ.

„Само чрез сътрудничество можем да гарантираме, че миналото няма да бъде забравено, а уроците от него – пренебрегнати“, коментира председателят на Световната еврейска организация за реституцията Гидеон Тейлър.

Да си независим не означава да се обградиш със стени и да живееш в собствената си самодостатъчност, а да бъдеш част от тази човешка дипломация, която разпространява добродетелите извън пределите на страната. В този смисъл ценим високо приноса на българите в САЩ за укрепване на приятелството между нашите две страни и за съхранението и популяризирането на българските традиции и култура. Това заяви по-рано Желязков на приема в Генералното ни консулство в Ню Йорк по повод 117 години от обявяването на независимостта на България. Премиерът специално изтъкна ролята на образователните инициативи на българите в САЩ и дейността на неделните училища, които са гарант за запазване на българския език сред най-младото поколение и активно съдействат за съхраняване на българския дух, самосъзнание и култура. Желязков изтъкна също значението на държавната политика за развитие на българските общности зад граница.

МС

По отношение на включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания, което е основен национален приоритет, министър-председателят Росен Желязков изрази надежда много скоро да има резултат. Премиерът посочи, че не само сме изпълнили техническите критерии, но също така през изминалата 2024 година е постигнато рекордно намаляване на броя на отказите – само 6%, което е основният критерий за включване в програмата. Желязков изтъкна, че отпадането на визовото ограничение ще стимулира туризма и допълнително ще разгърне икономическия потенциал на двустранните ни отношения със САЩ. Директна самолетна линия между Ню Йорк и София също би имала позитивен ефект.

Министър-председателят специално поздрави представителите на българската общност по случай Деня на независимостта на България и отбеляза, че най-големите победи на българите са постигани тогава, когато народът ни е бил единен. Като друг ярък примери за това в нашата история Желязков посочи Съединението. Така сме постигнали и един от най големите върхове, които ни нареждат в първата редица на достойните народи - спасяването на българските евреи, изтъкна министър-председателят. Премиерът Желязков открои също важната роля на българската дипломация в преломните моменти от историята.

Живеем в сложни времена, светът е изправен пред предизвикателства, пред кризи, но като че ли научените уроци имат своето значение. Вие сте свидетели за това колко внимателно подхождат всички, дори в тежки ситуации, заяви премиерът Росен Желязков. Министър-председателят открои значението на членството на България в НАТО и в ЕС. Когато сме заедно, споделяйки едни и същи ценности - хуманизъм, демокрация, добродетелите, които ни обединяват - тогава имаме крехкия оптимизъм, че ще пребъдем като хора и като нация, заяви още премиерът Желязков.