Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф пристигна днес в Москва за разговори на високо равнище за слагане на край на конфликта в Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че това е поредната тежка задача, възложена от Тръмп на бившия магнат в сферата на недвижимите имоти, който се превърна във водещ посредник във външнополитическите усилия на Белия дом.

