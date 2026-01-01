/ Istock

Пожар е избухнал тази нощ в завод за пластмаса в северната част на гръцката столица Атина, съобщи държавната телевизия ЕРТ. 

Заводът се намира в Ахарнес, северно предградие на Атина, като на място работят около 40 пожарникари с 19 противопожарни автомобила, информира ЕРТ. Сигналът е подаден малко след полунощ, в 01:00 часа (местно и българско време), предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Поради наличието на леснозапалими материали огънят бързо се е разраснал и в района е задействана гръцката системата за известяване при бедствия и аварийни ситуации 112, за да бъдат предпазени жителите на района от дима. „Останете в закрити помещения, затворете врати и прозорци. Следвайте указанията на властите“, се казва в съобщението, получено от живеещите наблизо. 

По информация на държавната телевизия ЕРТ огънят се е разпространил и в три други предприятия, намиращи се в близост, както и в съседен автосервиз. Борбата с последиците от огъня продължава. Засега не се съобщава за пострадали хора. 

Към момента не са известни и причините за възникване на пожара. Собствениците на предприятията в района са се стекли на мястото, тъй като се притесняват за имуществото си, се казва още в информацията. 

 

Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров
Последвайте ни

Свят