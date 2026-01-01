Пожар е избухнал тази нощ в завод за пластмаса в северната част на гръцката столица Атина, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Заводът се намира в Ахарнес, северно предградие на Атина, като на място работят около 40 пожарникари с 19 противопожарни автомобила, информира ЕРТ. Сигналът е подаден малко след полунощ, в 01:00 часа (местно и българско време), предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Поради наличието на леснозапалими материали огънят бързо се е разраснал и в района е задействана гръцката системата за известяване при бедствия и аварийни ситуации 112, за да бъдат предпазени жителите на района от дима. „Останете в закрити помещения, затворете врати и прозорци. Следвайте указанията на властите“, се казва в съобщението, получено от живеещите наблизо.

#WATCH | A fire that broke out shortly after midnight near fuel storage facilities in the residential area of Perama, west of Athens, was brought under control by emergency services, Greek authorities said on January 15. Firefighters were deployed rapidly to prevent the blaze… pic.twitter.com/tIUjmbbXhB — Hindustan Times (@htTweets) January 18, 2026

По информация на държавната телевизия ЕРТ огънят се е разпространил и в три други предприятия, намиращи се в близост, както и в съседен автосервиз. Борбата с последиците от огъня продължава. Засега не се съобщава за пострадали хора.

Към момента не са известни и причините за възникване на пожара. Собствениците на предприятията в района са се стекли на мястото, тъй като се притесняват за имуществото си, се казва още в информацията.