, на коятолетуваха вв последните дни от живота си, потъна край югоизточното средиземноморско крайбрежие на Франция, съобщи Мейлонлайн.Според изданието яхтата, на коятопрекарватдни преди гибелта им в автомобилна катастрофа в Париж, е била пробита след сблъсък с неизвестен обект на около 30 километра от брега на Болийо-сюр-мер на френската Ривиера. При инцидента на борда на яхтата са плавали седем души, никой от тях не е пострадал. Капитанът е изпратил сигнал за помощ, на който са се отзовали спасителни лодки от Антиб. Няма пострадали, но яхтата е потънала.

It was once an iconic part of the Princess Diana story, but the yacht on which Diana spent her final summer partying with Dodi Fayed now lies at the bottom of the Mediterranean. https://t.co/41xJLfkvwt