Мартин Башир

С интервюто си сДаяна през 1995 г., излъчено по Би Би Си, журналистътнаправи истински журналистически удар. Днес той е във вихъра на скандала, отбелязва Франс прес.Той е роден впрез 1963 г., а родителите му са пакистанци. В кариерата си има знакови интервюта, като например това с- млада британска бавачка, осъдена вза непредумишлено убийство на бебе, поверено на грижите ѝ, или пък интервюто с петима заподозрени, че са убили през 1995 г. поради расистки мотиви цветнокожия тийнейджърСлед интервюто с, големият му медиен удар беше документален филм за британската телевизия Ай Ти Ви, посветен напрез 2003 г. Според бившия мениджър наименно този филм бавно е довел до смъртта на, починал от свръхдоза лекарства през 2009 г. До документалната лента-интервю с Краля на попа се стигнало именно заради разговора на журналиста с

Martin Bashir 'deceived and induced' Princess Diana's brother to get bombshell Panorama interview, BBC report finds https://t.co/Ca2rNl8s3n