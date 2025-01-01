Принцесата на Уелс Катрин - съпруга на британския престолонаследник принц Уилям, похвали силата на солидарността в период на "несигурност" в писмо до гостите на традиционния си коледен концерт в Лондон, публикувано от двореца Кенсингтън, предаде АФП.
Около 1600 души ще присъстват в петък на празненството в Уестминстърското абатство, което е петото, организирано от принцесата.
"В епоха, в която животът понякога може да изглежда фрагментиран или несигурен, коледният период ни напомня колко е важно да се обръщаме един към друг с доброта, разбиране и надежда", пише 43-годишната принцеса Катрин в писмото си.
Christmas represents 'power of reaching out to one another', Kate writes ahead of her annual Christmas Carol service at Westminster Abbey on Friday.
'Together at Christmas' will be shown on ITV1 on Christmas Eve
Традиционният концерт "предлага момент на колективна солидарност, възможност да отпразнуваме духа на общността и взаимопомощта и да отдадем почит на видимите и невидимите връзки, които ни обединяват", допълва тя.
Миналата година принцесата на Уелс оповести, че страда от рак, чийто характер така и не беше разкрит. Десет месеца по-късно - през януари тази година, Катрин съобщи, че е в ремисия.
Съпругата на престолонаследника оттогава постепенно се завръща към обществените си задължения с дейности, посветени главно на ранното детство.
Принцесата на Уелс Катрин също така публикува видеоклипове, които отбелязват прехода от един сезон към друг, отдавайки почит на природата. "Като ставаме по-съзнателни за вътрешния и външния си свят, можем да намерим яснота и смисъл в живота си", каза тя във видеото си, посветено на есента.
Princess Catherine's beautiful letter to the guests attending the "Together at Christmas" Carol Service has been released.
Princess Catherine shows she gets it. She gets what being a descent human being is all about. She gets what being a humanitarian is all about.
На 18 ноември, в първата си реч от 2023 г., произнесена пред бизнесмени от лондонското Сити, тя отправи призив да "ценим времето и нежността толкова, колкото и производителността и успеха", като отбеляза, че "стремежът към рентабилност и принос към обществото не са несъвместими".