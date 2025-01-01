Принцесата на Уелс Катрин - съпруга на британския престолонаследник принц Уилям, похвали силата на солидарността в период на "несигурност" в писмо до гостите на традиционния си коледен концерт в Лондон, публикувано от двореца Кенсингтън, предаде АФП.

Около 1600 души ще присъстват в петък на празненството в Уестминстърското абатство, което е петото, организирано от принцесата.



"В епоха, в която животът понякога може да изглежда фрагментиран или несигурен, коледният период ни напомня колко е важно да се обръщаме един към друг с доброта, разбиране и надежда", пише 43-годишната принцеса Катрин в писмото си.

Традиционният концерт "предлага момент на колективна солидарност, възможност да отпразнуваме духа на общността и взаимопомощта и да отдадем почит на видимите и невидимите връзки, които ни обединяват", допълва тя.

Миналата година принцесата на Уелс оповести, че страда от рак, чийто характер така и не беше разкрит. Десет месеца по-късно - през януари тази година, Катрин съобщи, че е в ремисия.



Съпругата на престолонаследника оттогава постепенно се завръща към обществените си задължения с дейности, посветени главно на ранното детство.

Принцесата на Уелс Катрин също така публикува видеоклипове, които отбелязват прехода от един сезон към друг, отдавайки почит на природата. "Като ставаме по-съзнателни за вътрешния и външния си свят, можем да намерим яснота и смисъл в живота си", каза тя във видеото си, посветено на есента.

На 18 ноември, в първата си реч от 2023 г., произнесена пред бизнесмени от лондонското Сити, тя отправи призив да "ценим времето и нежността толкова, колкото и производителността и успеха", като отбеляза, че "стремежът към рентабилност и принос към обществото не са несъвместими".