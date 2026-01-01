Таксиметровите шофьори в гръцката столица Атина обявиха поредната си 48-часова стачка днес и утре, съобщава телевизия Скай.

Исканията са им подобни на онези, които издигнаха и при предишните си протести – отлагане до 2035 г. на задължението всички новорегистрирани таксиметрови автомобили да бъдат електрически от тази година, мерки срещу нелоялната според тях конкуренция от страна на многонационални приложения и услуги за коли под наем с шофьор, разрешение за движение на таксита в бус лентите, увеличаване на необлагаемия минимум в сектора на 12 хиляди евро годишно.

Синдикатът на таксиметровите шофьори в Атина заплашва с ескалация на демонстрациите, ако не получи удовлетворителен отговор от правителството.

Подобни стачки парализираха превозите в гръцката столица няколко пъти през 2025 г.