Тази седмица се навършват 100 дни, откакто полският президент Карол Навроцки встъпи в длъжност на 6 август тази година.

В най-новото социологическо проучване на авторитетния полски седмичник „Политика“ се казва, че 53% от анкетираните положително оценяват дейността на президента Навроцки през първите 100 дни от мандата му.

Двадесет и един процента от взелите участие в проучването оценяват действията на Навроцки с „много добре“, а 32 процента с „добре“. Според 15% първите 100 дни на държавния глава са минали „лошо“, 11 процента оценяват тези дни с „много лошо“, а 21 процента не са изразили мнение.

В проучването се казва още, че популярността на консерватора Навроцки, който се яви на тазгодишните президентски избори като кандидат на бившите управляващи от националистическата партия „Право и справедливост“, е нараснала в сравнение с тази на неговия съперник на изборите и кмет на Варшава Рафал Тшасковски, който бе издигнат от сегашните управляващи от дясноцентристката либерална партия „Гражданска платформа“ на премиера Доналд Туск.

На втория тур на президентските избори, който бе произведен на 1 юни, Навроцки победи с минимална преднина, като спечели 50,89%. Тшасковски получи 49,11%.

Според проучването на „Политика“, ако вторият тур беше произведен сега, то 40% от анкетираните биха гласували за Навроцки, а за Тшасковски – 30%. Деветнадесет процента от участвалите в проучването са казали, че биха гласували, а 11% са заявили, че им е трудно да отговорят.

Тридесет и девет процента от анкетираните са казали, че според тях президентът трябва да си остане с толкова правомощия, с колкото разполага понастоящем. Тридесет и процента са казали, че държавният глава трябва да има повече правомощия, отколкото има сега, а 16 – че трябва да има по-малко. Четиринадесет процента са заявили, че им е трудно да отговорят.

Проучването е проведено от 22 до 24 октомври, като в него са взели участие 1001 поляци.

Победата на Навроцки накара Туск да поиска вот на доверие

Първата голяма политическа последица от изборната победа на Навроцки стана факт още преди той да встъпи в длъжност. Победата му накара премиера Доналд Туск да поиска вот на доверие от парламента, чиято цел според „Политико“ беше да се промени настроението след загубата на управляващите на втория тур на президентските избори на 1 юни.

Вотът на доверие очаквано бе спечелен от Туск, тъй като управляващата коалиция разполага със солидно мнозинство в парламента. В подкрепа на правителството гласуваха 243 депутати, а 210 – против.

„Нека бъда директен – искам от парламента да подкрепи правителството с вот на доверие, защото не можем да игнорираме сложната реалност, в която се намираме. Трябва да изясним сегашното си положение след президентските избори“, каза Туск при вота на доверие.

„Политико“ отбелязва, че Туск се надяваше победа на Тшасковски да ускори промяната вътре в Полша и да се отрази благоприятно на външната политика на правителството, което да може да разчита на приятелски настроен президент, след като в продължение на месеци беше блокирано от бившия президент Анджей Дуда, който също като Навроцки е свързан с „Право и справедливост“.

Вместо това правителството отново се озова в ситуация, в която трябва да е в противоборство с враждебно настроен президент, чието вето не може да бъде преодоляно от управляващите, които не разполагат с достатъчно гласове за това в парламента.

Ключови моменти от първите 100 дни от мандата на Навроцки

В първите си 100 дни като президент Карол Навроцки се позиционира като защитник на полската нация и като президент, който може да гледа благосклонно на засилващата се в Полша крайна десница, коментира Асошиейтед прес.

Навроцки, който се отличава с атлетичното си телосложение и с безупречните си костюми, създаде образа на покровителствена фигура от старата школа. Именно фокусът му върху по-консервативните избиратели му помогна да спечели президентските избори през юни. Симпатизантите му казват, че той защитава традиционните ценности, отбелязва АП.

Държавният глава се обяви против "привилегиите" за представителите на ЛГБТ+ общността и против "агресивния левичарски радикализъм".

Според експерти понастоящем той се опитва да има по-голямо влияние върху ежедневното управление на Полша, което го поставя в конфликт с премиера центрист Доналд Туск.

Историкът Навроцки като цяло беше непознат на широката публика, когато "Право и справедливост" го избра за свой кандидат-президент. Преди да стане президент, Навроцки беше ръководител на Института за национална памет.

В края на август президентът Карол Навроцки наложи вето на законопроект за удължаване на предоставянето на социални плащания на украинските бежанци в Полша, като по този начин изпълни предизборното си обещание да затегне контрола върху социалните плащания.

Държавният глава заяви, че само работещите украинци имат право да получават детски помощи.

„Оставаме отворени към оказването на помощ на украински граждани – няма промяна в това. След три години и половина обаче законът ни трябва да бъде променен“, каза Навроцки.

Законопроектът, на който президентът наложи вето, предвиждаше удължаване на срока на действие на системата за социални плащания, който изтичаше през септември, до март догодина. В. „Гардиън“ отбелязва, че се смята, че в Полша от 2022 година насетне са се установили около един милион украински бежанци, повечето от които са жени и деца.

В началото на септември Навроцки направи в САЩ първото си посещение в чужбина като държавен глава. На 3 септември той се срещна в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп.

На срещата им Тръмп увери, че САЩ ще съхранят сериозното си военно присъствие в Полша.

„Оставаме в Полша, съюзът ни е доста силен“, каза тогава американският държавен глава, като подчерта, че ако Полша поиска, на нейна територия може да бъде разположени още американски войници.

Тръмп каза още, че отношенията между САЩ и Полша винаги са били силни, но че „сега е по-добре от всякога“.

Навроцки заяви, че отношенията със САЩ са много важни за Полша и поляците, и че тези отношения са базирани на споделените ценности на независимостта и демокрацията.

Преди изборите за президент в Полша тази година Тръмп даде да се разбере, че иска Навроцки да победи, отбелязва Асошиейтед прес. Той дори го прие в Бели дом преди вота.

След визитата в САЩ Навроцки посети още Ватикана, Литва и Финландия.

На 15 септември във Варшава полският президент се срещна с китайския външен министър Ван И. Китайското външно министерство съобщи, че на срещата Навроцки е поискал от Ван И да предаде искрени поздрави на китайския лидер Си Цзинпин, и че е похвалил Китай за неговите забележителни постижения в развитието.

На 16 септември Навроцки посети Германия и се срещна с президент Франк-Валтер Щайнмайер и с канцлера Фридрих Мерц.

На 23 септември полският държавен глава държа реч на годишната сесия на Общото събрание на ООН.

На 9 октомври Навроцки беше на посещение в Естония.

В началото на този месец той посети Словакия, където се срещна с президента Петер Пелегрини и с премиера Роберт Фицо. Обсъдено бе сътрудничеството между Полша и Словакия в сферата на енергийните доставки и отбраната.

На фона на външнополитическите изяви на Навроцки, вътрешнополитическото напрежение между него и правителството на Доналд Туск продължава да расте. Взаимните нападки са съпътствани от обвинения и тактически враждебни ходове, като например твърдението на Навроцки, че Туск е забранил на ръководителите на полските специални служби да се срещат с държавния глава, и решението Навроцки във връзка с тази предполагаема забрана да блокира повишенията на офицери от специалните служби. Освен това тази седмица президентът наложи вето на номинациите на съдии, които според него се поддават на нелегитимно влияние от страна на правосъдния министър Валдемар Журек.