Австралийски политик официално е променил пред властите името си на Остин Тръмп вдъхновен от новия американски президент.

Актът е форма на протест срещу управляващата лявоцентристка Лейбъристка партия в страната.

Бен Докинс, независим депутат в горната камара на парламента на Западна Австралия, където лейбъристите имат мнозинство, сега е посочен като Оси Тръмп (Aussie Trump) на парламентарния уебсайт на държавната институция.

Dear X - I am under review - here is a photo to show that it's genuine, thank you, Aussie ⁦@elonmusk⁩ pic.twitter.com/9IpFiYZaqC