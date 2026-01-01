Милиардерът и собственик на сайта за съдържание за възрастни OnlyFans Лео Радвински e починал на 43 години след „дълга битка с рака“, предаде Daily Mail.

Говорител на платформата заяви, че компанията е „дълбоко натъжена“ да съобщи за смъртта му.

„Лео почина спокойно след дълга битка с рака. Семейството му моли за уважение към личното пространство в този труден момент“, каза говорителят.

Украинско-американският бизнесмен оставя богатство, оценявано на 7,8 милиарда долара, основно благодарение на мажоритарния дял на компанията му Fenix International Limited в OnlyFans.

Той беше директор и мажоритарен акционер в дружеството, както и известен филантроп и инвеститор.

Радвински пое контрола над OnlyFans през 2018 г. от британското семейство Стокли, като платформата се разрасна бързо под негово ръководство.