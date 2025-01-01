Ейс Фрейли - основател и китарист на американската рок група KISS, почина на 74-годишна възраст, съобщи семейството му, цитирано от BBC.

Фрейли е починал в обкръжението на семейството си, което заяви, че е „напълно разтърсено и със съкрушени сърца“.

„В последните му моменти имахме късмета да можем да го обградим с обич, грижа, спокойни думи, мисли, молитви и намерения, докато той напускаше този свят“, се казва още в изявлението.

Китаристът бе известен с образа си „Spaceman“ („Космическият човек“), от времето, когато KISS бе основана с оригиналния състав: Пол Стенли (вокали, ритъм китара), Джийн Симънс (вокали, бас китара), Фрейли (соло китара, вокали) и Питър Крис (барабани, вокали). Те използваха грим за лице, за да създадат четири запомнящи се персонажа — Demon (Демон), Starchild (Звездното дете), Spaceman (Космическият човек) и Catman (Котката).

„Съхраняваме всички негови прекрасни спомени, неговия смях и празнуваме силата и добротата, която даряваше на другите. Значимостта на неговата загуба е епична и надхвърля разбирането ни. Като се замислим за всички негови невероятни постижения, споменът за Ейс ще живее вечно!“, добави семейството.

KISS е създадена през 1973 г. Групата продуцира хитове като „Rock and Roll All Nite“ и „God of Thunder“.

През 1983 г. групата за първи път се появява без грим, което отбелязва известно възраждане и се нарича „размаскирането“. По-късно те отново започват да носят грим - в края на 90-те години.

Фрейли и друг основател на групата - Питър Крис, впоследствие напускат състава, който продължава с различни музиканти.