Израел одобри сделка за доставка на природен газ за Египет, съобщи днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, определяйки я като най-голямата газова сделка в израелската история, предаде Ройтерс.

Израел подписа споразумението за износ през август. То предвижда доставки в Египет на газ на стойност до 35 милиарда долара от находището "Левиатан".

"Днес одобрих най-голямата газова сделка в историята на Израел. Сделката е за 112 милиарда шекела (34,67 млрд. долара)", каза Нетаняху в телевизионно изявление. "Тази сделка с американската компания "Шеврон", с израелски партньори, ще доставя газ за Египет", допълни той.

Нетаняху отбеляза, че сделката, която беше забавена поради някои нерешени въпроси, ще спомогне за осигуряване на стабилност в района. Тя би трябвало а да облекчи енергийната криза в Египет, който е похарчил милиарди долари за внос на втечнен природен газ, откакто собствените й доставки вече не задоволяват търсенето.

Производството на Египет започна да намалява през 2022 г., което принуди страната да се откаже от амбициите да се превърне в регионален център за доставки. Кайро във все по-голяма степен се ориентира към Израел за компенсиране на недостига, отбелязва Ройтерс.