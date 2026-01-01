Клодет Колвин, една от ранните фигури в движението за граждански права в Съединените щати, почина на 86-годишна възраст, съобщи нейната фондация.

През 1955 г., когато е едва на 15 години, Колвин отказва да отстъпи мястото си на бяла жена в автобус, в който действат правила на расова сегрегация, в щата Алабама. Случаят се разиграва няколко месеца преди подобния акт на Роза Паркс, който по-късно се превръща в символ на съпротивата срещу расовата сегрегация и в ключов момент за зараждащото се движение за граждански права.

Макар дълго време да остава в сянка, постъпката на Колвин е сред ранните прояви на открито неподчинение срещу расовата дискриминация в САЩ.

„Тя оставя след себе си наследство от смелост, което допринесе за промяната на хода на американската история“, се казва в изявление на фондацията.