Пет дни, четири страни – президентът на Франция Еманюел Макрон започва от остров Мавриций обиколка в четири африкански държави, която ще го отведе и в Република Южна Африка, Габон и Ангола. Целта на обиколката е да придаде нова динамика на отношенията на Франция с тази част от африканския континент, която е далеч от района на Сахел, низвергнал Париж.

По време на всеки един етап от обиколката Макрон има намерение да конкретизира идеята за една обновена връзка с Африка, която да е коренно различна от наследството на колониална Франция. За тази обновена връзка Макрон говори по време на речта си Уагадугу през 2017 г.

"Целта на обиколката, както е и при всички негови задгранични пътувания, е да се придаде импулс на динамиките в отношенията и да се добави стойност на обновяването на нашите връзки с Африка“, обобщи Елисейският дворец относно обиколката на Макрон в Африка.

Тоест Франция иска да приложи един по-малко военен подход, един подход, който да е повече насочен към младежта, към паметта, към новите партньорства извън пределите на франкофонските държави. Всеки етап от обиколката на Макрон ще има и силен икономически елемент, допълва Елисейският дворец.

Това е един начин да се обърне страницата след болезнения неуспех в Сахел, където френската армия беше прокудена от редица страни, от Мали до Чад, в момент, в който континентът е ухажван от други сили.

На остров Мавриций Макрон има намерение да укрепи едно отколешно партньорство, което в последните няколко години беше позабравено. Там това ще бъде първата визита на френски президент след тази на Франсоа Митеран през 1993 г.

Остров Мавриций е в процес на икономически растеж благодарение на туризма и на строителството. Той се превърна в „една история на успеха“, в която френските компании биха могли да вземат участие, казват източници от Париж.

"Франция току-що преживя провал и в Мадагаскар, където президентът Андри Ражоелина, който беше близък до Макрон, беше свален от власт от военните. Има следователно нужда за пребалансиране на френската дипломация в региона“, казва Франсоа Гийом Голм, експерт от Френския институт за международни отношения.

След остров Мавриций Макрон ще посети Република Южна Африка първо за двустранна визита, която ще бъде белязана от отбиване в Претория до мемориала на борбата срещу апартейда. После Макрон ще присъства и на срещата на върха на Г-20, в събота и в неделя, която ще се проведе в Йоханесбург.

След това Макрон ще спре в Габон – важен етап от обиколката му. Тази африканска страна едва-що излезе от 19-месечен период на политически преход след държавен преврат, който доведе до сваляне на президента Али Бонго през 2023 г.

В Габон Макрон ще се срещне с онзи, който свали от власт династията Бонго – генерал Брис Клотер Олигуи Нгуема, избран за президент през април след вот, по време на който международните наблюдатели не констатираха никакви значителни нередности.

Сериозни предизвикателства очакват новия габонски държавен глава начело на една богата на петрол страна, чиято икономика обаче е закъсала.

Макрон ще приветства в Габон приключването на прехода и ще изрази подкрепа за новите власти, пояснява Елисейският дворец.

Френски компании на свой ред се надяват да участват в диверсификацията на габонската икономика, по-специално в разработването на минерални находища.

„След преврата въпросителната в двустранните отношения идваше по-скоро от френска страна. Сега ситуацията е нормализирана от конституционна гледна точка. Новият президент е доста по-голям франкофил, отколкото беше Али Бонго“, казва анализаторът Голм.

Френският президент ще приключи обиколката си в Ангола, където ще бъде срещата на върха Европейски съюз-Африкански съюз.

Тази среща цели да бъде направено обобщение за напредъка на европейската инвестиционна стратегия „Глобален портал“, подета през 2021 г. с цел инвестиции в африканската инфраструктура в размер на 150 милиарда евро.