Министерството на външните работи на Китай обяви днес, че "така наречената китайска заплаха" не съществува, в отговор на изявление на НАТО, че преговорите със САЩ за Гренландия целят да се гарантира, че Русия и Китай никога няма да имат достъп до арктическия остров, предаде Ройтерс.

"Китай се противопоставя на практиката да се прави от нищо нещо и да се използва Китай като оправдание за една егоистична придобивка", каза говорителят на китайското Външно министерство Го Цзякун по време на пресконференция, явно визирайки намерението на американския президент Доалд Тръмп да установи контрол върху Гренландия.

"Нуждаем се от Гренландия за националната ни сигурност. Ако погледнете Гренландия, по цялото крайбрежие ще видите руски и китайски кораби навсякъде. Нуждаем се от нея за националната сигурност. Трябва да я имаме“, каза Тръмп в края на миналата година.