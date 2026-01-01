Отломки от свален дрон предизвикаха пожар в петролен склад в руския Краснодарски край, съобщиха днес местните власти, които затвориха път, свързващ района с Кримския полуостров, и въведоха ограничения в работата на летището в град Краснодар, предаде Ройтерс.
Властите не съобщиха за жертви в резултат на пожара в петролния склад, намиращ се близо до Керченския мост, свързващ Краснодарския край с анексирания от Русия през 2014 г. полуостров Крим.A fire broke out at an oil storage facility in Russia’s southern Krasnodar region after it was hit by falling drone debris, according to local authorities. The incident prompted the closure of a nearby road linking the affected area with the annexed Crimean Peninsula, though…
— TVP World (@TVPWorld_com) June 16, 2026
Местната администрация съобщи и че е затворила местен път, водещ към моста.
На свой ред кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила през нощта пет украински дрона, летящи към руската столица.
Ukrainian drones struck an oil depot in Russia’s Krasnodar region and targeted Moscow’s Kapotnya refinery, escalating pressure on Russia’s fuel infrastructure.— KyivPost (@KyivPost) June 16, 2026
The attacks come as fuel shortages spread across more than 25 Russian regions. https://t.co/q7cdP85ejB
Руският авиационен регулатор "Росавиация" обяви, че са въведени временни ограничения на работата на московските летища "Домодедово" и "Жуковски", посочва ТАСС.