Бурни ветрове и изпепеляваща суша поставят на изпитание пожарникарите, които се борят днес с нови пожари в южната част на американския щат Калифорния, предаде Ройтерс.

Нов огнена стихия се разраства в рамките на изминалото денонощие, принуждавайки десетки хиляди хора да се евакуират от района северно от Лос Анджелис.

Пожарът "Хюз", избухнал вчера сутринта на около 80 километра северно от мегаполиса, вече е обхванал на 4118 хектара, съобщи на своя уебсайт Министерството на горите и пожарната безопасност на Калифорния.

В изявлението се уточнява, че четирите хиляди пожарникари, които се борят с пожара, са го ограничили с 14 процента от площта.

По-малък пожар, наречен "Сепулведа", гори днес по магистрала 405 в долината Сан Фернандо, в близост до музея "Вила Гети" - дом на множество съкровища на изкуството, посочва Ройтерс.

Meanwhile in Corruptifornia. Massive New Fire Explodes North Of LA, Spreading Rapidly Along I-5.



A massive new fire is spreading rapidly north of Los Angeles, threatening Interstate 5, one of California’s main transportation arteries.



The Hughes Fire started just before 11… pic.twitter.com/msNTLlbnp5