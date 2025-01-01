Русия не може да започне фронтално нападение срещу Европа, както си позволи с бомбардировките срещу Украйна, но Москва не се колебае, когато става въпрос за извършване на саботаж. Тя увеличава това, което някои наричат ​​атаки в „сива зона“ – офанзиви, които не са достатъчно насилствени, за да сигнализират за началото на открит конфликт, но са достатъчно агресивни, за да поддържат баланс на силите.

Последният стана значително по-напрегнато, откакто НАТО започна да подкрепя Украйна и да ѝ предоставя оръжия и военно разузнаване, за да се защити от руската инвазия, започнала през 2022 г. И все пак, пред лицето на тези враждебни действия, западният отговор остава премерен, ако не и дискретен.

Според неотдавнашен доклад на базирания в Лондон Международен институт за стратегически изследвания, целта на Русия е да дестабилизира Европа и за тази цел увеличава атаките си срещу критична инфраструктура, като транспортни системи, финансови мрежи, военни бази, сателитни навигационни системи и язовири.

„Докато Русия досега не е постигнала основната си цел, европейските столици се затрудняват да отговорят на руските саботажни операции и да представят единен отговор, да координират действията си, да разработят ефективни възпиращи мерки и да наложат достатъчни разходи на Кремъл“, се казва в доклада.

Тези хибридни атаки достигнаха своя връх през 2024 г., преди да се забавят тази година, но остават редовни. Миналата седмица началникът на разузнаването на Норвегия обяви, че през април 2025 г. проруска хакерска група е поела контрола над язовир, който е генерирал електричество в продължение на четири часа.

През август Латвия, чрез своята държавна компания за радиочестотен спектър, откри прекъсвания в работата на своите GPS сателити, които продължаваха от няколко месеца, като атаките произхождаха от три руски територии, в които се намират военни бази. Миналата година подобни прекъсвания доведоха до заземяване на всички полети на Finnair до естонския град Тарту за един месец. Източноевропейските страни, граничещи с Русия, са особено податливи на този тип прониквания. Според доклада тези атаки се улесняват за Русия от остарели и лесно проникващи системи за сигурност, тъй като Европа страда от липса на инвестиции, както публични, така и частни, в тази критична инфраструктура.

Вестник "Ню Йорк Таймс" от своя страна пише, че опасенията от ескалация на напрежението с Русия също принуждават европейските лидери да смекчат реакцията си, което според доклада им пречи да предприемат „каквито и да е решителни действия и да поемат отговорност“.