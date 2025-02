Самолет за спешна медицинска помощ се разби във Филаделфия с шест души на борда, сред които и болно дете, съобщи компанията за въздушни линейки, която го е управлявала, като добави, че няма информация за оцелели, предаде Ройтерс.

Машината е паднала 30 секунди след излитането си от Североизточното летище на Филаделфия, което обслужва най-вече чартърни полети, в близост до търговския център "Рузвелт".

От "Джет Рескю еър амбюланс" съобщиха, че самолетът им се е разбил с четирима членове на екипажа, едно дете пациент и неговият придружител на борда - майка му.

"В момента не можем да потвърдим, че има оцелели", заявиха от компанията в изявление.

BREAKING: Ring Doorbell Camera catches the moment a plane crashes into the ground and explodes by the Roosevelt Mall in Philadelphia, Pennsylvania.



A Bombardier Learjet55 with call sign "XA-UCI" air rescue ambulance registered in Mexico had just departed and dropped 11,000ft.

New footage shows the moment a private jet crashed in Northeast Philadelphia.



The Learjet 55 reportedly departed from Northeast Philadelphia Airport shortly before it crashed.

pic.twitter.com/WGeWfuOcEg — Alessandro (@AlessandroMe848) February 1, 2025

И шестимата души на борда на разбилия се медицински самолет в американския град Филаделфия са граждани на Мексико, предаде Франс прес, като се позова на изявление на мексиканското министерство на външните работи.

"Авиокомпанията потвърди пред посолството (на Мексико), че шестима души с мексиканско гражданство са били на борда на самолета", гласи изявлението на министерството в социалната платформа "Екс".

Детето е било подложено във Филаделфия на животоспасяващо лечение и е било превозвано обратно за Мексико от въздушната линейка. Самолетът е трябвало да го откара в Тихуана, със спиране в американския щат Мисури, уточнява Асошиейтед прес.

БТА

Президентът Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че беше "толкова тъжно да видя как самолетът пада във Филаделфия, Пенсилвания. Още невинни души са изгубени. Нашият народ е напълно ангажиран."

Според него реагиралите от спешните служби вече получават признание за това, че са свършили чудесна работа.

A medical transport plane carrying a young child, her mother, and four crew members crashed in a Philadelphia neighborhood. The crash resulted in a fireball that set several homes and cars ablaze.