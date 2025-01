Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че няма оцелели при сблъсъка на пътнически самолет и военен хеликоптер над Вашингтон вчера, предаде Ройтерс.

По-рано днес началникът на пожарната служба в американската столица каза, че всички 67 души, които са били на борда на двата летателни апарата - 64 в самолета и трима в хеликоптера - са смятани за мъртви.

Причината за катастрофата за момента не е установена, но разследващите предположиха, че трагедията е можело да бъде предотвратена.

"We are in mourning. This has really shaken a lot of people"



President Donald Trump describes the Washington DC plane crash as an "hour of anguish for our nation" and a "real tragedy" while speaking in the White House



Latest ➡️ https://t.co/ulZrZCpNgx



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/fnBxCeoC9u