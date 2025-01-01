Днес над България ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони от страната - умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София - около 33°. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Синоптиците предупреждават за потенциално опасно време и жълт код за горещини в 10 области на страната. Предупреждението е в сила за: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил.

НИМХ

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

По Черноморието ще е подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево и ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-29°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността, без валежи, ще има в петък. Вятърът ще е от североизток, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.