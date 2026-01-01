Втори боен самолет на Военновъздушните сили на САЩ се разби днес в района на Персийския залив, съобщи в. „Ню Йорк Таймс“, като се позова на двама официални американски представители, предаде Ройтерс.

Иран обяви награда за залавянето на катапултиралия американски пилот

Единственият пилот на разбилия се втори американски самолет е бил спасен, допълва вестникът.

Системата за противовъздушна отбрана на Иран взе на прицел „вражески“ щурмови самолет от тип A-10 в южните води близо до Ормузкия проток, съобщиха тази вечер иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че свалянето на американски изтребител над Иран няма да засегне преговорите с Ислямската република за край на войната, започната от САЩ и Израел на 28 февруари, предаде Ройтерс, като се позова на телевизионния канал "Ен Би Си Нюз".

