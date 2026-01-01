Нидерландската кралица Максима доброволно се записа за военна служба, съобщи Кралският двор в Хага, като посочи, че тя ще бъде резервист, предаде ДПА.

Първият ден от военната служба на 54-годишната съпруга на краля на Нидерландия Вилем-Александър вече премина, заяви още Кралският двор.

След кратък период на военно обучение се очаква кралицата да служи известно време във Въоръжените сили на Нидерландия.

Нидерландската престолонаследничка принцеса Катарина-Амалия започна военната си служба

Кралица Максима последва примера на най-голямата си дъщеря - нидерландската престолонаследничка принцеса Катарина-Амалия, която вече завърши основното си военно обучение и също стана резервист. Амалия заяви, че възнамерява да съчетава почасовата военна служба с продължаване на висшето си образование.

Максима вече участва в учение на граничната полиция през октомври миналата година, по време на което носеше камуфлажна униформа и боя на лицето.

Нидерландските резервисти могат да бъдат мобилизирани при извънредни ситуации, като наводнения или в случай на война, отбелязва ДПА.