Unusually warm weather for France and Spain



Parts of France and Spain are seeing an unusually warm late October, with bathers enjoying water temperatures of 20-21C on the French Riviera. https://t.co/urMEkgcv20 — Ashis Basu (@BasuAshis) October 27, 2022

It’s so unseasonably warm in western Europe that people are still sunbathing in France and swimming in Spain, amid mounting concerns about changing weather patterns in Europe https://t.co/bU4HJ1G4g6 pic.twitter.com/SkvykVcRmO — Ashrf Ben Ali Ⓜ️ (@AshrfSben) October 28, 2022

Summer rolls on along French Riviera as balmy temperatures persist | Cyprus Mail https://t.co/i3QSn9rxz0 pic.twitter.com/ZBtdVmgTRO — Cyprus Mail (@cyprusmail) October 27, 2022

Рекордно много пожари в Югозападна Европа през 2022 г.

в края на октомври, съобщи Би Би Си., а къпещите се се наслаждават на температури на водата от 20-21 градуса.„Тази година е изключителна“, каза Роуз-Мари Мартини пред агенция Ройтерс, която събираше тен на плажа в Ница.за сезона през последните 10 дни.В края на октомври е нормално да има захлаждане и обикновено вали.Но това е добра, които все още няма да трябва да пускат отоплението си.Въпреки това, това може да е знак засъс свирепи горски пожари и суши.Горещите вълни са станали по-чести и по-интензивни и продължават по-дълго заради предизвиканото от човека изменение на климата. Светът вече се е затоплил с около 1,1 градуса от началото на индустриалната ера и температурите ще продължат да се повишават, освен ако правителствата по света не направят рязко намаляване на емисиите. ООН предупреди, че "няма надежден път" за задържане на покачването на глобалните температури под ключовия праг от 1,5 градуса по целзий, предаде Би Би Си.