Хиляди представители на коренното население и международни активисти за климата преминаха днес на голямо протестно шествие през центъра на бразилския град Белем, където се състои 30-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (КОП30), предаде ДПА.

С "Шествието за климата" демонстрантите се борят за климатична справедливост и защита на земите на коренното население, които са застрашени от дървосекачи и нелегални златотърсачи.

Вчера около 100 протестиращи блокираха за часове главния вход на сградата, където се провежда форумът на КОП30 (COP30). Военнослужещи от бразилските въоръжени сили не допуснаха демонстрантите да влязат в нея. Участниците в протеста носеха дрехи, наподобяващи тези на коренното население, и образуваха верига около входа. Делегатите на КОП30 бяха отклонени и бяха принудени да се присъединят към конференцията като влязат в сградата от друг вход.

БТА

Във вторник вечер активисти от коренното население нахлуха във фоайето на иначе строго охраняваната сграда. Те разбиха входните врати и се стигна до сблъсъци със силите за сигурност. Протестиращите са се разпръснаха от местопроизшествието малко след сблъсъка.

На КОП30 делегатите на около 200 държави все още обсъждат как възможно най-бързо глобалното затопляне може да бъде ограничено, отбелязва ДПА.

Акцентът на тазгодишната сесия е върху план за намаляване използването на петрол, газ и въглища. Освен това, развиващите се страни имат нужда от финансова помощ, за да се адаптират по-добре към тежките последствия от глобалното затопляне като все чести валежи и дълги периоди на суша, горещи вълни, горски пожари и бури.

Хиляди хора се събраха и в Глазгоу днес на протест срещу кризата с климата - най-голямото екологично шествие в шотландския град от 26-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (КОП26), която се състоя там през 2021 г., предаде ДПА.

Демонстрантите, сред които много деца, се събраха в парка "Глазгоу Грийн" в източната част на най-многолюдния град в Шотландия, преди да преминат през центъра му, за да отбележат деня на глобалното действие на фона на провеждащия се в бразилския град Белем форум на КОП30 (COP30).

На знамето, което водеше шествието, бе написано "по-добър свят е възможен", а активистите от екологичното движение "Extinction Rebellion" преминаха по улиците на града с преносима озвучителна система. Хор пееше коледни песни, чиито текстове бяха променени, за да изразят несъгласие с добива от петролното находище в Роузбанк, западно от Шетландските острови.

Организацията "Friends Of The Earth Scotland", която организира демонстрацията, заяви, че това е "най-голямото шествие за климата в Глазгоу от конференцията на ООН за климата през 2021 г." и в него са участвали хиляди хора.

Голяма част от протестиращите носеха палестински знамена, за да покажат солидарност с хората в ивицата Газа, а сред участващите граждански организации бяха "Climate and Migrant Justice Organising Group" и "Gaza Genocide Emergency Committee".