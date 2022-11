НАСА изстреля новата ракета, която е най-мощната в света, на тестов полет до Луната, съобщи Асошиейтед прес. На борда няма екипаж, три манекена симулират пилотиран полет.

Изстрелването на ракетата SLS бе отлагано няколко пъти досега. Експертите на американската космическа агенция са успели да отстранят изтичането на гориво по време на зареждане.



НАСА насрочи пореден опит за изстрелване на ракета до Луната



Проблемът с изтичане на водородното гориво бе регистриран на стартовата площадка на друго място, различно от течовете при предишните два случая. Трима техници са отстранили повредата на място на стартовата площадка и зареждането с гориво е продължило.



We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9