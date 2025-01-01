Военен прокурор поиска смъртно наказание за бившия президент на Демократична република Конго (ДР Конго) Жозеф Кабила, срещу когото се води задочно дело по обвинение във военни престъпления, предаде Ройтерс.

Кабила бе президент на ДР Конго в продължение на близо две десетилетия и се оттегли от поста през 2018 г. От края на 2023 г. той е в чужбина и пребивава предимно в Република Южна Африка. За последно бе видян на публично място през май в контролирана от бунтовници територия в източната част на ДР Конго.

Конгоанските власти издирват Кабила за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително масово избиване на цивилни. Военният прокурор Ликулия Люсиен Рене, който е и главен одитор на армията, заяви пред Върховния военен съд, че настоява Кабила да получи смъртно наказание по обвинения, включващи убийство, изнасилване, депортиране и изтезания.

През април тази година Кабила обяви, че ще се завърне в родината си, за да подпомогне усилията за мир в опустошената от войната източна част на ДР Конго. По-късно същия месец правителството забрани неговата политическа партия и конфискува имуществото му. През май парламентът на гласува за отмяна на президентския имунитет на Кабила. В края на същия месец Кабила се появи в контролираната от бунтовници източна част на страната и се срещна с религиозни лидери.

Дългогодишната криза в източната част на ДР Конго ескалира, след като през януари тази година подкрепяните от Руанда бунтовници от движението М23 превзеха богатите на полезни изкопаеми източни територии.