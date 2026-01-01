Гръцкият журналист и издател на местния вестник „Магнезия“ Архимидис Кареклидис е бил пребит пред дома си във Волос от двама маскирани нападатели, съобщи телевизия „Скай“.

Нападението е било извършено в четвъртък вечерта, минути след като журналистът е паркирал колата си в близост до дома си, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров. Нападателите са носили качулки на главите, съборили са го на земята и са му нанесли множество удари в областта на лицето и главата. След това са избягали в неизвестна посока и до момента остават неустановени, се посочва в информацията.

„Хулиганските нападения и сплашването няма да ни спрат“, се посочва в позиция на електронното издание на „Магнезия“, където са публикувани и снимки на пострадалия с видими наранявания по лицето.

„Тази шокираща атака представлява безпрецедентен случай в историята на града срещу журналист и издател на местен вестник – факт, който би трябвало да предизвика размисъл и да мобилизира всички институции, които се интересуват от свободата на печата“, се посочва още в позицията на изданието.

Органите на реда разследват случая.