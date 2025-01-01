Нанси Пелоси, първата и единствена жена, заемала поста председател на Камарата на представителите на САЩ, обяви, че няма да се кандидатира за преизбиране.

„Наистина ми хареса да бъда вашият глас в Конгреса и винаги съм почитала песента на Свети Франциск „Господи, направи ме инструмент на Твоя мир“, химнът на нашия град. Ето защо искам вие, мои съграждани от Сан Франциско, да сте първите, които ще научат. Няма да се кандидатирам за преизбиране в Конгреса“, заяви 85-годишната Пелоси в емоционално видео обръщение към жителите на града, който тя представлява в продължение на почти 40 години във Вашингтон.

„С благодарно сърце очаквам последната си година на служба като ваша горда представителка. Като продължаваме напред, моето послание към града, който обичам, е следното: Сан Франциско, познавай силата си. Ние създадохме история. Ние постигнахме напредък. Винаги сме били водещи и сега трябва да продължим да бъдем такива, като останем пълноценни участници в нашата демокрация и се борим за американските идеали, които са ни скъпи“, продължи тя, цитирана от "Си Ен Ен".

Това съобщение слага край на засилените спекулации от последните дни, че дългогодишната демократка скоро ще обяви намерението си да сложи край на кариерата си в Конгреса след 38 години. Очакваше се тя да напусне Конгреса след този мандат, първият й от десетилетия като обикновен член.

Размишлявайки върху многото си роли в Капитол Хил, Пелоси каза: „Винаги казвам на колегите си в Камарата, че независимо от титлата, която са ми дали – председател, лидер, партиен дисциплинар – за мен няма по-голяма чест от това да застана в Камарата и да кажа: „Аз говоря от името на хората от Сан Франциско“.

Пелоси беше избрана за първи път в Конгреса през 1987 г. и направи история като първата жена председател на Камарата през 2007 г. Тя остава единствената жена, която е заемала този пост, който спечели след изборите през 2006 и 2018 г. Дори и сега, десетилетия след изкачването си на върха на демократичната фракция в Камарата, тя остава един от най-влиятелните гласове в партията.

Дългогодишната лидерка на Демократическата партия посвети последните си години в Конгреса – както като председателка, така и като обикновен член – на борбата срещу президента Доналд Тръмп и неговото преобразуване на Републиканската партия.