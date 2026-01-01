Най-малко четирима души загинаха днес в Тунис при наводнения, причинени от най-силните дъждове в някои региони от над 70 години, предаде Ройтерс, като се позова на властите.
Те изразиха опасения, че броят на жертвите може да се увеличи.
Проливните дъждове наводниха улици, потопиха автомобили и нарушиха ежедневието в много провинции на северноафриканската страна, като службите за спешна помощ се борят да отговорят на мащаба на бедствието.
Singnificat flooding this morning in Sayada City, Monastir Governorate, Tunisia 🇹🇳 January 20. pic.twitter.com/oPcY8M3h17— Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 20, 2026
Екипите за гражданска защита съобщиха, че няколко района са отрязани от повишаващите се води, особено разположените по-ниско квартали. Училищата бяха затворени в столицата Тунис и в градовете Набеул, Сус и Беджа, а съдебните заседания бяха преустановени и общественият и частният транспорт бяха блокирани в някои райони.
На видеоклипове, споделени в социалните мрежи, се виждат бързо движещи се води, които отнасят отломки по улиците на градове, а морската вода залива кварталите в крайбрежния град Мензел Темиме.
Метеорологичните служби съобщиха, че нивата на валежите в някои региони са най-високите, регистрирани от 1950 г.