Най-малко четирима души загинаха днес в Тунис при наводнения, причинени от най-силните дъждове в някои региони от над 70 години, предаде Ройтерс, като се позова на властите.

Те изразиха опасения, че броят на жертвите може да се увеличи.

Проливните дъждове наводниха улици, потопиха автомобили и нарушиха ежедневието в много провинции на северноафриканската страна, като службите за спешна помощ се борят да отговорят на мащаба на бедствието.

Екипите за гражданска защита съобщиха, че няколко района са отрязани от повишаващите се води, особено разположените по-ниско квартали. Училищата бяха затворени в столицата Тунис и в градовете Набеул, Сус и Беджа, а съдебните заседания бяха преустановени и общественият и частният транспорт бяха блокирани в някои райони.

На видеоклипове, споделени в социалните мрежи, се виждат бързо движещи се води, които отнасят отломки по улиците на градове, а морската вода залива кварталите в крайбрежния град Мензел Темиме.

Метеорологичните служби съобщиха, че нивата на валежите в някои региони са най-високите, регистрирани от 1950 г.