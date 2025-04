Мъж е подпалил себе си и колата си на емблематичния площад Дам в Амстердам.

Снимки, публикувани от местните медии и в интернет, показват малък червен автомобил, който спира до Националния паметник, разположен на площада. Скоро след това е последвала слаба експлозия, а от автомобила са излизали пламъци. В този момент е имало много хора в близост до автомобила, но няма пострадали случайни минувачи.

A man in flames leaps from a car driven into Amsterdams central Dam Square.



Police are on the streets scene. This comes days after a Ukrainian stabbed numerous random passersby in the city centre. pic.twitter.com/wtrh9UwwSN