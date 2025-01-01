Мъж опита да нахлуе с автомобил в двора на посолството на Русия в Букурещ тази нощ, съобщава телевизия Диджи 24. Инцидентът е станал след 3 ч. в нощта на сряда срещу четвъртък.
Охранителят от румънската жандармерия пред посолството е успял да спре лицето преди да влезе в периметъра на дипломатическата мисия, съобщават от жандармерията. Малко след това на място е пристигнал екип на Румънската разузнавателна служба.
Мъжът се е опитал да избяга, но след като екипите за намеса блокирали автомобила, решил да се предаде. Става дума за 53-годишен румънски гражданин с временно отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство. Тестът за наркотици, направен на място, е показал наличие на две забранени субстанции в организма, съобщава Диджи 24.
Unknown romanian hero tries to fix the ruzzian embassy all by himself.— Dan Dragomir 🇺🇦 🇷🇴 NAFO Fella (@DanDragomir) October 23, 2025
Cheers to your effort ✌️ pic.twitter.com/Qq95rzTjEE
Мъжът е бил отведен в Националния институт по съдебна медицина за вземане на биологични проби.
В съобщение на жандармерията се уточнява, че установените две забранени субстанции в кръвта на мъжа са бензодиазепин и амфетамин.
Румънската жандармерия уточнява още, че сигурността на посолството не е била изложена на опасност и не са били регистрирани пострадали или сериозни материални щети в резултат на инцидента.