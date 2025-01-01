Москва реагира днес на изказването на американския президент Доналд Тръмп, че недостигът на бензин в Русия показва, че руската икономика ще се срине, предаде Ройтерс.

Тръмп изрази вчера разочарованието си от руския държавен глава Владимир Путин и каза, че той не е склонен да сложи край на конфликта в Украйна.

Руският вицепремиер Александър Новак заяви, че на вътрешния пазар в Русия има стабилно предлагане на бензин.

"Имаме стабилно вътрешно предлагане на бензин, не виждаме проблеми в това отношение", изтъкна Новак.

"Балансът между производство и потребление се поддържа и ние, в качеството си на правителство и отделни министри, правим всичко възможно, за да гарантираме, че това ще си остане така", каза още вицепремиерът.