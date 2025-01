Бившата първа дама на САЩ Мишел Обама ще пропусне встъпването в длъжност на Доналд Тръмп, нарушавайки дългогодишната традиция всички бивши държавни глави и техните съпрузи да присъстват на събитието. Това съобщава Washington Post.

Барак Обама обаче ще бъде там.

„Потвърждаваме, че бившият президент Барак Обама ще присъства на 60-ата инаугурация. Бившата първа дама Мишел Обама няма да присъства“, се казва в изявление на офиса на Обама.

The Office of the Obamas says: First Lady #MichelleObama will not attend Trump’s inauguration.



President Barack Obama has confirmed to attend the 60th Inaugural Ceremonies. Michelle Obama “will not attend”.

The Trumps did not attend President Joe Biden’s inauguration in 2021. pic.twitter.com/FEaAUfKUek