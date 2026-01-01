Министърът на външните работи на Република България Надежда Нейнски се срещна с федералния министър на външните работи на Федерална република Германия Йохан Вадефул в рамките на неформалния съвет на външните министри на ЕС, който се проведе днес в Украйна.

В хода на срещата бе поставен акцент върху разширяването на Европейския съюз и необходимите институционални реформи. Министър Нейнски подчерта последователната подкрепа на България за европейската перспектива на страните от Западните Балкани, Украйна и Молдова, като заяви, че напредъкът следва да се основава на постигнатите резултати и спазването на утвърдените критерии.

Двамата министри подчертаха отношенията, основани на стратегическо партньорство, между двете страни и задълбочаването на сътрудничеството в области като отбранителната индустрия, инфраструктурата, енергетиката, иновациите и научните изследвания.

„Ние високо ценим подкрепата на Германия в процеса на модернизация и превъоръжаване на българската армия, включително в рамките на инициативата „Европейски небесен щит“, заяви министър Нейнски.