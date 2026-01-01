Финансовите министри на шестте най-големи икономики в ЕС се срещат в Брюксел с амбицията да реализират идеята за Европа на две скорости, съобщава "Политико. Идеята бе обсъдена, макар и предпазливо, от лидерите на последната среща на върха на 12 февруари, пише БНР. Става дума за това, че при липса на съгласие по определена тема една трета или 9 от общо 27 страни членки, да могат да осъществяват т.нар. "засилено сътрудничество".
Първата цел е напредък по създаването на единен капиталов пазар. В групата влизат Франция, Германия, Полша, Италия, Испания и Нидерландия. Целта е да се разбият блокажите, като се започне със Съюза на капиталовите пазари.
6 държави обаче не достигат минимума от 9, необходим за задействане на механизма за засилено сътрудничество. Към групата обаче могат да се присъединят обаче Швеция, Дания и Австрия.
