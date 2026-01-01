Руснаците трябва да обмислят работа по 12 часа на ден шест дни в седмицата, тъй като страната се сблъсква с дълбока икономическа трансформация, заяви в понеделник руският милиардер Олег Дерипаска, цитиран от Business Insider.

Позовавайки се на това, което определи като променена глобална реалност, Дерипаска представи забавянето на икономиката като нещо повече от обичаен спад, предизвикан от лихвени проценти или парична политика.

„Тази криза е по-дълбока. Тя е причинена от трудна трансформация: от глобалните възможности, които някога имахме, към регионални, съпътствани от всякакви ограничения“, написа милиардерът в публикация в Telegram.

Той заяви, че Русия трябва да се възползва от това, което определи като единствения си реален ресурс - „национална особеност“.

„В трудни моменти знаем как да се мобилизираме и да работим повече“, написа Дерипаска, основател на „Русал“, един от големите производители на алуминий.

По думите му по-дългото работно време може да помогне на икономиката да се адаптира по-бързо към променящите се глобални условия.

„Колкото по-скоро преминем към този нов режим - от 08:00 сутринта до 20:00 часа, включително и в събота - толкова по-бързо ще завършим тази трансформация“, написа индустриалецът.

Коментарите му идват в момент, когато руската икономика се ориентира в променяща се среда, оформена от геополитическо напрежение и пренасочване на търговските потоци.

Като голям износител на енергийни ресурси Русия се възползва от ръста на цените, като пазарите на суров петрол бяха разтърсени от ескалиращото напрежение в Близкия изток и прекъсванията по ключови маршрути за доставки.

Приходите от петрол и газ традиционно съставляват над една трета от федералния бюджет на Русия, който през последните години е под натиск заради мащабните санкции. Официални оценки показват, че руската икономика е нараснала с 1% през 2025 г. - значително по-малко спрямо растеж от 4,3% през 2024 г.

Нарушенията в трафика на танкери през Ормузкия проток - ключов глобален тесен проход за петрол - заедно с ограниченото облекчение на санкциите на САЩ за някои руски доставки, преначертаха търговските потоци, тъй като държавите се надпреварват да си осигурят доставки.

Въпреки това Дерипаска по-рано този месец предупреди, че конфликтът в Близкия изток може да натежи върху глобалния - и руския - икономически растеж, въпреки по-високите цени на петрола.

Фючърсите на еталонния суров петрол са се повишили с над 70% от началото на годината и се търгуват над 100 долара за барел.