Си Би Ес спира "Късното шоу на Стивън Колбер" през май следващата година, пише Асошиейтед прес.

В понеделник Колбер критикува споразумението между Тръмп и „Парамаунт Глобал“, компанията майка на Си Би Ес, относно репортаж в предаването „60 минути”.

Колбер съобщи на публиката, че след десет години на екран „следващата година ще бъде последният ни сезон... Това е краят на „Късното шоу“ по Си Би Ес. Няма да ме заместят. Всичко просто ще изчезне“.

Публиката отговори с освирквания и възмутени възгласи. „Да, споделям чувствата ви“, каза 61-годишният комик.

Трима висши мениджъри на „Парамаунт Глобал“ и Си Би Ес похвалиха шоуто на Колбер като „основен елемент от духа на нацията“ в изявление, в което се казва, че отмяната „е чисто финансово решение на фона на предизвикателната обстановка в късните часове. То не е свързано по никакъв начин с представянето на шоуто, съдържанието му или други въпроси, свързани с Парамаунт“.

В монолога си в понеделник Колбер заяви, че е „обиден“ от споразумението за 16 милиона долара, постигнато от „Парамаунт“, чиято предстояща продажба на Skydance Media се нуждае от одобрението на администрацията на Тръмп. Той каза, че техническото наименование на сделката в юридическите среди е „голям подкуп“.

„Не знам дали нещо – каквото и да е – ще възстанови доверието ми в тази компания“, каза Колбер. „Но, ако трябва да се пробвам, бих казал, че 16 милиона долара биха помогнали“.

