Кувейтската армия съобщи, че през последните 24 часа е влязла в сблъсък със седем ирански дрона, предаде Асошиейтед прес, като цитира изявление в Екс.

Кувейт беше подложен на нова серия удари с ракети и дронове откъм Иран

Атаките са били насочени срещу ключови обекти, свързани с Националната гвардия, според същия източник. В публикацията не се споменава броят на ранените, като се добавя само, че състоянието им е стабилно.

Атаките са довели до "значителни материални щети".

Дронове удариха летището в Кувейт, има щети

По-рано Кувейт съобщи, че снощи е бил подложен на атака с дронове, за която обвини Иран и неговите съюзници в региона. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция отрече да е предприемал нападения.