Michigan Governor Gretchen Whitmer is now supporting @VP Kamala Harris for President pic.twitter.com/Boc2tgaiyX — United for The People (@people4kam) July 22, 2024

I think if Joe Biden stepped down Kamala Harris, and our great governor of North Carolina Roy Cooper this is his last term in North Carolina would make a great vice president Kamala Harris and Roy Cooper. I think they can win the election and I know they can win North Carolina. pic.twitter.com/i6yfEV1KkQ — Lucid Thinker (@LucidThinker_1) July 18, 2024

Kamala Harris / Josh Shapiro is the only ticket that can defeat Trump. pic.twitter.com/QeO3IxJHh7 — OPEOLUWA 😎😎 (@OpeBee) July 21, 2024

This is the winning ticket for 2024, right here…👇



WHO AGREES?! 🤚



Harris/Newsom 2024!! 🇺🇸



Let. Do. This! pic.twitter.com/ACKyamymgB — Jeras Ikehorn (@JerasIkehorn) July 21, 2024

Kamala Harris and Andy Beshear are the ticket America needs to defeat Donald Trump.



🥥🌴 + 🐴🥃 = victory#HarrisBeshear2024 pic.twitter.com/Mf2BdnjwP0 — Harris-Beshear 2024 Stan 🌴🥥🐴🥃 (@olivegardensnob) July 21, 2024

Jay Robert Pritzker, governador de Illinois. O californiano, de 59 anos, é empresário e advogado. Já está no segundo mandato como governador. pic.twitter.com/gv2EuRmY0I — Ricco Viana (@RiccoVianna) July 21, 2024

Not sure about you, but a Kamala Harris / Pete Buttigieg ticket - would be unstoppable. pic.twitter.com/did6MNV3bB — anyone_want_chips (@anyonewantchips) July 21, 2024

След новините за оттеглянето на Джо Байдън от президентската надпревара и подкрепата му за кандидатурата на Камала Харис, на преден фон е въпросът кого ще избере Харис за свой вицепрезидент.ABC, CNN и US Today представят и списък на евентуалните кандидати в тази насока.Тя е на 52 години и е една от водещите фигури в Демократическата партия през последните години. Уитмър е начело на- един ключов щат в президентската надпревара -от 2019 г. Била е член на Камарата на представителите на законодателния орган на Мичиган от 2001 до 2006 г. и на Сената на Мичиган от 2006 до 2015 г. Ако Харис я избере за свой вицепрезидент, то това ще бъдев историята на САЩ.Купър, който е на 67 години си спечели национална слава, като се обяви в защита на правата на. Той е губернатор на щата за втори мандат. Според "Ню Йорк таймс" той е сред "нововъзникващите фаворити" за вицепрезидент на Харис. Самата Харис е говорила открито за, които има с него. Купър вече благодари на Байдън за свършеното от него като президент и изрази дълбока признателност към него, наричайки гоШапиро е на 51 години и е губернатор на този щат от миналата година, а преди това е бил главен прокурор там от 2017 до 2023 г. Вчера тойда се оттегли от надпреварата, но не каза нищо за Харис. Според източници Шапиро и Харис саТой е на 56 години и е една от най-влиятелните фигури в Демократическата партия. Сега изпълнява втори губернаторски мандат на. Досега той беше един от най-гласовитите поддръжници на Байдън. Нюсъм е бивш кмет на Сан Франциско. Той- една тема, която Харис взима присърце. Нюсъм вече изрази подкрепа за Харис.Бишър е на 46 години и кара втори мандат начело на. Преди това е бил главен прокурор там от 2016 до 2019 г. Той беше поддръжник на Байдън и участваше в кампании за набиране на средства за кампанията на президента.Прицкър е милиардер, известен с това, че дарил милиони на Демократическата партия през годините. Той е на 59 години и е губернатор на Илинойс от 2019 г.Той е на 42 години и се бореше за президентската номинация на демократите през 2020 г.Споменават се и имената на сенатора от Аризона Марк Кели и на губернатора на Мериленд Уес Мур.