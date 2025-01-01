Кметът на Уестминстър Пол Димолденберг и кметът на Осло Анне Линдбо отрязаха тазгодишната коледна елха от Осло за Лондон. Това е ежегоден подарък от Норвегия и ценен символ на приятелството между Норвегия и Обединеното кралство вече повече от 75 години.

Елхата е избрана чрез гласуване в социалните мрежи на Осло, и вече гордо стои на Трафалгар Скуеър, украсена в традиционен норвежки стил с вертикални бели светлини, символизиращи мир, единство и топлината на празничния сезон.

Това е тазгодишната коледна елха от Осло за Лондон. Нека стигне безопасно и донесе много светлина и радост на жителите на Лондон, това написа в социалните си мрежи кметът на норвежката столица Осло Анне Линдбо.

Тази година екоактивист се качи на върха на дървото, за да спре отсичането, но бързо слезе, разказа Линдбо. По думите й "явно му е било по-студено от нас и бързо слезе".

Кметът на Уестминстър положи достойни усилия с триона, така че запазихме както топлината, така и доброто настроение, написа още Анне Линдбо.

