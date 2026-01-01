Клара Добрев, унгарският политик от български произход и лидер на лявaта формация Демократична коалиция (ДК), подаде оставка заедно с цялото партийно ръководство, след като ДК не успя да премине прага за влизане в парламента на вчерашните избори, предаде унгарската държавна осведомителна агенция МТИ.

"Първата реакция тази вечер е радостна, радостна, че моделът "Орбан" приключи", посочи Добрев. Тя поздрави партия ТИСА и нейния лидер Петер Мадяр.

По думите на Добрев сега върху плещите на ТИСА и Мадяр лежи отговорността да докажат, че "ще градят истинска европейска демокрация, а не повторение на модела "Орбан".

Добрев пое отговорност за провала на ДК и подаде оставка, но добави, че съвестта ѝ е чиста, понеже във всичките си действия се е ръководила "единствено и само от политически и морални принципи".