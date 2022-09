Имперска корона от цветя

бе погребана вчера след 10 дни на траур в Обединеното кралство, през които в британските, но и редица други медии имаше несекващ поток от информации за всичко свързано с британската монархия.Вижте някои от най-необичайните щрихи от погребението:Огромна корона, наподобяваща импозантната имперска корона на Елизабет Втора бе изработена в нейна памет от лондонската цветарка Люси Вейл и поставена пред Бъкингамския дворец в един от последните дни на националния траур. Истинската имперска корона британският монарх носи по най-тържествени поводи и в нея има има 2868 диаманта, 273 перли, 17 сапфира, 11 изумруда и 5 рубина. Имперската държавна корона е създадена през 1937 г. за бащата на кралицата – крал Джордж Шести и е по-лека от тогавашната корона, носена още от епохата на кралица Виктория. Въпреки това новата корона пак си остава тежка – 1,06 килограма. Тази импозантна бижутерска конструкция бе поставена върху ковчега на кралицата през всички дни на поклонението пред тленните й останки, по време на държавното погребение в Уестминстърското абатство, по време на траурната процесия из Лондон. Короната бе свалена от ковчега чак по време на ритуала в параклиса "Сейнт Джордж" в Уиндзор.

Еспадрили

В памет на Елизабет Втора модата марка Пейот във Франция пусна лимитирана серия от 500 чифта еспадрили с лика на кралицата, които предизвикаха небивал интерес.Властите на Париж решиха да прекръстят парижката метростанция "Джордж Пети" на "Елизабет Втора", но това бе временно, докато траеше погребението на кралицата.

Небесна прожекция

Мирта, розмарин и рози

В швейцарския кантон Берн швейцарският творец Жери Хофстетер прожектира в небето над град Латербрунен образите на Елизабет Втора и на принц Филип. Творбата бе наречена "Пътуване към звездите".По време на погребението на кралицата букетът върху ковчега й не беше традиционно бял, а в ярки цветове, каквито бяха и тоалетите й. Той бе съставен от мирта, розмарин и рози - все растения и цветя, набрани от кралските резиденции.

Паяче

A note that says, "In loving and devoted memory, Charles R." rests atop a flower arrangement on top of the coffin of Queen Elizabeth II as it is carried out of Westminster Abbey at the State Funeral of Queen Elizabeth II in London. More 📸👉 https://t.co/0Vnl6IR95R pic.twitter.com/jD6tpgHoIr

Едно черно пони и две коргита

I was moved by the poignancy of the #queensfuneral but this moment as her beloved Pony Emma said Goodbye tipped me over the edge 😭 The UK did a magnificent job honouring #QueenElizabethII they should all be proud. As she would.#queenspets 💔😭🥺 #Britain #Goodbye #ThankYou pic.twitter.com/LFdoYVcPBD